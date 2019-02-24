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السيسي يقيم مأدبة عشاء تكريما للوفود المشاركة في قمة شرم الشيخ
08:35 م الأحد 24 فبراير 2019
السيسي يقيم مأدبة عشاء تكريما للوفود المشاركة في قمة شرم الشيخالرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب- يوسف عفيفي ومحمد نصار:
أقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، مأدبة عشاء في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، تكريما للوفود المشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى.
وكان الرئيس السيسي قد شارك في مجموعة صور جماعية لرؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية الأوروبية.
وانطلقت مساء اليوم...
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