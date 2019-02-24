الأسمر: لتثبيت المياومين وفتح باب التوظيف حيث يجب عبر الهيئات الرقابية

دعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث تلفزيوني، إلى تثبيت المياومين وفتح باب التوظيف حيث يجب في الإدارات العامة، واللجوء إلى الهئيات الرقابية في عملية التوظيف للخروج من مبدأ المحسوبيات السياسية.
من ناحية أخرى، أشار الأسمر إلى أنه في السابق حصلت عدة مؤتمرات لدعم لبنان لكن ذهبت الأموال هدراً وخدمة للدين العام، معتبراً أن أموال مؤتمر "سيدر" يجب أن تصرف تحت رقابة الهيئات الرقابية، ويجب أن يكون لليد العاملة اللبنانية الفرصة الكبرى وعدم اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية.
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