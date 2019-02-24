ترزيان طالب باجراءات للتخفيف من حوادث السير

طالب النائب هاكوب ترزيان باجراءات للحد من حوادث السير وخصوصا في نهاية الأسبوع، متوجها إلى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، بالقول: "كما تناقشنا حضرة الوزيرة الصادقة: تخفيف سرعة السير نهار الجمعة والسبت بعد منتصف الليل من قبل القوى الأمن، كما يفعلون على رأس السنة، إلغاء جميع تراخيص الاعلانات LEAD على الأوتوستراد التي لا تحترم المعايير العالمية للاضاءة، الهدف لا يجب أن يكون تنظيم محاضر لا بل إلغاء شهادات وفاة".

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