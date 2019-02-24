المصري : نتمسك بالوحدة الوطنية فالشرذمة واﻻنقسام هي مقتل للبنان

رأى رئيس المكتب السياسي في حركة امل الشيخ حسن المصري، خلال احياء حركة أمل وكشافة الرسالة اﻻسلامية الذكرى السنوية لشهداء الحركة في عين بواسور، ألا يمكن ان نتخلى عن المقاومة التي اسسها اﻻمام الصدر وقادها دولة الرئيس نبيه بري و كبرت ونمت واشتد بأسها بدماء الشهداء الذين رسموا لنا الطريق

وشدّد المصري على تمسك حركة أمل بالوحدة الوطنية معتبرا الشرذمة واﻻنقسام هي مقتل للبنان ، محذرا مما يخطط للبنان والمنطقة ، واكّد ان ليس هناك من اعتماد على قوة لمجابهة هذه المخططات اﻻ قوة المقاومة التي اسسها اﻻمام الصدر .