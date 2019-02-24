مصطفى علوش: علاقتي مع الحريري قائمة على الثقة والمودة والمحبة

أكد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، في حديث تلفزيوني، أن العلاقة التي تجمعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري قائمة على الثقة والمودة والمحبة حتى ولو شعر ببعض الظلم، مشيراً إلى أنه يبحث عن كيف يخدم أكثر، موضحاً أن ما كان يطلبه هو أن لا يكون في موضع لا يعرف ما إذا سيكون وزيراً أم لا.

ولفت علوش إلى أنه في العام 2009 هو من طلب عدم ترشحه للإنتخابات النيابية، لأن تيار "المستقبل" كان محشوراً التحالفات التي لديه، وفي الإنتخابات الأخيرة لم يترشح بسبب النظام النسبي الذي يؤدي إلى تفريق الأصوات.

ورداً على سؤال، أوضح علوش أنه حصل على الجواب الواضح من رئيس الحكومة حول عدم توزيره، مشيراً إلى أن الحريري أقنعه بالثقة وهو لم يدخل في التفاصيل معه، قائلاً: "لا أحب أن أحرج من أحبهم".