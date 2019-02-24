أوساط الأنباء: نأمل أن تصل المال لآخر الطريق بشأن التوظيف العشوائي

أملت أوساط متابعة، عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن تصل لجنة المال والموازنة الى آخر الطريق الذي رسمته لنفسها وألا تكون "فشة الخلق" بعدد من الموظفين المصنفين في خانة الفساد الانتخابي، مع تناسي مجاري الهدر الهادر في بحور الصفقات والتلزيمات الراهنة والمرضية معطوفة على الهندسات المالية التي تمثله آخر ابداعات الحياة المصرفية في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة المال والموازنة، التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان، ستشرع بدراسة تقريرين لمجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي بشأن التوظيف العشوائي في دوائر الدولة، وترفع تقريرها الى مجلس النواب لمناقشته في الهيئة العامة.