جورج عطالله: المعارضون لعودة النازحين الى سوريا يتاجرون بهم بالسياسة

أكّد النائب جورج عطالله، في حديث تلفزيوني، ان "كنا نتمنى ان تكون القوات اللبنانية رأس حربة باعادة النازحين السوريين الى بلدهم"، مشيرا الى "ان اقوالها تأتي بعكس افعالها"، ورأى ان "الحجج التي تقدمها الافرقاء المعارضة لعودة النازحين، بربط عودتهم بالحل السياسي، واهية، وتدل الى ان هؤلاء يتاجرون بالنازحين للاستمرار في الاستفادة منهم ماديا ومصلحيا"، ورأى ان "نحن نختلف في مقاربتنا لمسألة النزوح عن مقاربة القوات"، مشددا على ان "تجربة لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين خير دليل على أحقية توجهنا"، وانتقد من يطلق كلمة تطبيع، مشيرا الى ان "هذا التوصيف يفترض ان العلاقات مقطوعة بين لبنان وسوريا فيما العلاقة على ارض الواقع طبيعية بين البلدين، ما يؤكد ان في الامر متاجرة من البعض".

ولفت عطالله الى ان "النظام في سوريا لا يحتاج الى من يعوّمه كما يتهمون التيار، وبخاصة من الجانب اللبناني، واليوم حتى الولايات المتحدة لم تعد تسعى لاسقاط النظام في سوريا كما ان روسيا وايران، داعمة له".