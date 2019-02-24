الحريري التقى نظيره الإيرلندي ووزير خارجية فرنسا

اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند السابعة من مساء اليوم في مقر المؤتمرات في شرم الشيخ، بوزير خارجية فرنسا Jean -Yves Le Drian، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل والوزير السابق غطاس خوري، وجرى عرض لآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين. بعد ذلك التقى الحريري رئيس وزراء ايرلندا ليو فرادكار وتناول البحث مجمل التطورات.

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