سلطات السويد تستدعي السفير الروسي لتقديم تفسيرات حول حادث المقاتلة الروسية

أعلنت وزارة الخارجية السويدية أن "بلادها سوف تستدعي غدا السفير الروسي في استوكهولم، لتقديم توضيحات بشأن ملابسات حادث اقتراب مقاتلة روسية لمسافة 20 مترا من طائرة استطلاع سويدية كانت تحلق فوق الاجواء الدولية في بحر البلطيق.
وأوضحت الخارجية أن "السويد ترى أن هذا الحادث خطير، حيث تصرف قائد المقاتلة الروسية من طراز سوخوي بطريقة غير ملائمة، الامر الذي كاد ان يعرض سلامة طائرة الاستطلاع السويدية للخطر".
وأشارت الى ان "الطائرة السويدية كانت في مهمة استطلاع روتينية، عندما اقتربت منها المقاتلة الروسية لمسافة قريبة للغاية".
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