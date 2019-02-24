ضاهر: إقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية من الأولويات

أعلن رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين الدكتور يوسف ضاهر في كلمته خلال جمعية عمومية، عقدها متعاقدو الجامعة اللبنانية في الشمال، على أن "ملف التفرغ يعتبر من أولويات الرابطة عبر البيانات واللقاءات، وهو في عهدة الهيئة المعنية المطالبة بحقوق المتعاقدين، مشيرا الى ان "في برنامجنا قلنا بأن هذه الجامعة التي نحب، لأنها بيتنا وفضاء أحلامنا وجنة طموحاتنا، لم تحصل يوما على مطلب ما، بدون نضال مرير ومعاناة كبيرة وطويلة المدى، وما زلنا على هذا الحال في كل الميادين: التفرغ، والدخول إلى الملاك، والرواتب والدرجات، وصندوق التعاضد، والأبنية الجامعية، والأوضاع الاجتماعية المزرية للطلاب، وعدم احترام القوانين، والاستنسابية والطائفية والزبائنية في التعاقد والتفرغ والتوظيف، وجميع المعاملات".

وأكد ضاهر "أن الرابطة ستدعم كل تحرك ممكن يقوم به المتعاقد في مطالبته بحق، كل مكونات البلد قد اعترفت به، خاصة أن الأساتذة المتعاقدين يشكلون أكثر من 60% من أساتذة الجامعة؛ لذلك لا يمكن أن تهملهم الرابطة وتعتبرهم خارج أولوياتها، والرابطة والجامعة لن تكونا بخير، طالما أنتم -المتعاقدين - لستم بخير".