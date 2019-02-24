القوات الأميركية نقلت أطنانا من ذهب داعش مؤخرا إلى الولايات المتحدة

أكد مصدر مقرب من "وحدات حماية الشعب الكردية" لموقع "باسنيوز" الكردي أن "القوات الأميركية نقلت أطنانا من ذهب تنظيم "داعش" مؤخرا إلى الولايات المتحدة، تاركة كمية قليلة للوحدات".

وأوضح المصدر أن "عشرات الأطنان من الذهب الذي كان بحوزة "داعش" في جيبه الأخير بمنطقة الباغوز في ريف دير الزور بات بيد الأميركيين"، لافتاً الى ان حوالي 50 طنا من ذهب "داعش" نقلها الأمريكيون إلى بلادهم عبر قواعدهم في كوباني غربي كردستان".