"الطيران": دمج شركتي الشحن والخطوط الجوية وعدم المساس بحقوق العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مساء الأحد، العاملين بشركتي مصر للطيران للأسواق الحرة والشحن الجوى بنادى إيروسبورت، لبحث تنفيذ خطة دمج شركة الشحن الجوي مع شركة الخطوط الجوية ضمن سياسة تطوير الأداء وتقليل النفقات وتعظيم الايرادات.

وأكد المصري -بحسب بيان لوزارة الطيران-، على عدم المساس بحقوق العاملين، وعلى ضرورة فتح أسواق جديدة تماشياً مع خطة الدمج وبذل المزيد من الجهد والعمل بشكل دائم على التطوير والتحديث لمضاعفة النتائج وتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة القادمة، مشددًا على عدم السماح بوجود اي شركة خاسرة داخل منظومة الطيران المدني.

وحث الوزير، العاملين بشركتي الأسواق الحرة والشحن الجوى على بذل مزيد من الجهد للوصول إلى المستهدف من الايرادات.

ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري داخل قطاع الطيران، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين بشكل مستمر من خلال أعلى مستويات برامج إعادة التأهيل والتدريب في مجالات الطيران المدني المختلفة، والاهتمام بتحديث الأجهزة والمعدات للحفاظ على مستوى الخدمات والوصول إلى أعلى درجات المنافسة العالمية.

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جاء ذلك بحضور أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، وباسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، ورضا متولي رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، ولفيف من القيادات والعاملين بالشركتين.

عفه الربحيه.

ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى داخل قطاع الطيران ، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين بشكل مستمر من خلال أعلى مستويات برامج إعادة التأهيل والتدريب فى مجالات الطيران المدنى المختلفة ، وكذا الاهتمام بتحديث الأجهزة والمعدات للحفاظ على مستوى الخدمات والوصول إلى أعلي درجات المنافسة العالمية.

حضر اللقاء الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران ، والطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي ، ورضا متولي رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة ، ولفيف من القيادات والعاملين بالشركتين.

