إنهاء خصومة ثأرية عمرها 8 سنوات بين أبناء عائلة واحدة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أنهت أجهزة الأمن في سوهاج، اليوم الأحد، خصومة ثأرية عمرها 8 سنوات بين أبناء عمومة ينتمون لعائلة "آل قرقار" في قرية الكولة دائرة مركز أخميم شرقي المحافظة.

وشهد المراسم الدكتور بسام عزام سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والآلاف من أهالي مركز ومدينة أخميم.

يذكر أن الخصومة بين أبناء العمومة الذين ينتمون لـ"آل قرقار" ترجع إلى عام 2011، وراح ضحيتها أحد أبناء العمومة، وعقدت مراسم الصلح بعد نجاح جهود لجنة المصالحات في المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والحكماء من أهل القرية، وقدم "عبدالعاطي عبدالرحيم قرقار" الكفن إلى "سلامة جاد الكريم قرقار"، وسط فرحة عارمة سيطرت على الحضور جميعًا.