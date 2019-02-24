قانوني: لا عقوبة على صاحبة "كلب مدينتي" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود المليجي

أكد الدكتور عادل عامر خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أنَّ لا عقوبة على صاحبة الكلب الذي هاجم طفلًا بمدينتي شرق القاهرة.

وكان مقطع فيديو تداوله رواد موقع "فيسبوك" اليوم، سجَّلته كاميرا مراقبة لافتراس كلبي حراسة أحد الأطفال بمدينتي شرق القاهرة. والفيديو الذي لم يتجاوز مدة دقيقتين، أظهر الطفل يهرول هربًا من الكلبين قبل أن يجهما عليه ويقعرانه، وفي هذه الأثناء حضرت مالكة الكلب وحاولت تغطيه الطفل بالكامل للسيطرة على الموقف، لكنَّ الطفل محمد إيهاب سماحة لم يفلت منهما، وتلقى العلاج في المركز الطبي العالمي.

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الخبير القانوني فسّر لـ"الخليج 365" الحالات التي تستوجب العقوبة، موضحًا أن الحيوانات الأليفة التي يمتلكها المواطن طالما لم يتم استخدامها بقصد عمل إجرامي، مثل السرقة أو ترويع المواطنين حتى لو تسببت في الهجوم على مواطن فلا بد من التحقق بنية صاحب الكلب في ترويع المعتدى عليه، أما إذا لم يكن يتعمد ذلك فلا يحمله القانون أي عقوبات.

وأضاف "عامر": "القانون يحمل بعض النصوص الخاصة بالحيوانات الأليفة التي تستخدم في أغراض الحراسة والعرض في السيرك وكيفية الحصول على ترخيصها من الهيئة العامة للطب البيطري، وهذه الحيوانات في حال استخدامها في أعمال البلطجة وترويع المواطنين تعاقب كسلاح وأداة جريمة وتحدد عقوبتها حسب درجة الجريمة، وقد تصل في بعض الأحيان إلى السجن من ثلاثة إلى عشر سنوات".