خالد الهيل: نظام قطر يتحول إلى الهجوم الاستباقي واختلاق الأكاذيب

أبوظبي (الاتحاد) أكد المعارض القطري خالد الهيل، أن استراتيجية النظام القطري حيال الأزمة تحولت إلى التبرير العشوائي والهجوم الاستباقي باختلاق قصص كاذبة والترويج لها، مؤكداً وجود احتقان داخلي في قطر ضد تصرفات هذا النظام، مستنكراً تزايد أعداد الممنوعين من السفر في قطر.

وقال الهيل في تغريدات له على حسابه بموقع «تويتر» «من أهم مايحصل على الساحة الآن هو تحول استراتيجية النظام القطري في الأزمة إلى التبرير العشوائي والهجوم الاستباقي باختلاق قصص كاذبة والترويج لها، يعلم تنظيم الحمدين أن هناك احتقاناً داخلياً ضد تصرفاتهم الطفولية وان أيامهم باتت معدوده، فلقد انتهى بصيص أمل حل أزمتهم وهم في عزلة تامة». وأضاف «تزداد أعداد الممنوعين من السفر في قطر والمسجونين تحت قانون حماية المجتمع الإجرامي والذي يخول أمن الدولة بحبس أي إنسان ومنع حق الدفاع عنهم، لا توجد شفافية وبالمقارنة مع دول الخليج المجاورة مثلا تجد أنهم يعلنون إعلان القبض على فلان أو فلان أما في قطر فالاختفاء القسري مصيرهم».

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