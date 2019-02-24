تتكدس المساعدات الإنسانية المقدمة من الولايات المتحدة، والتي تم نقلها بطائرات عسكرية أميركية، في بلدة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا، ومن المتوقع أن ينقلها متطوعون فنزويليون عبر الحدود.
وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركييز والرئيس التشيلي سباستيان بينيرا ونظيرهما الباراجواي ماريو عبده بينيتز بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، الذي نصب نفسها رئيساً مؤقتاً بالبلاد، في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر الحدود من خلال جسر سيمون بوليفار في كوكوتا.
ويعارض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشدة دخول المساعدات الأميركية، مهاجماً إياها بأنها محاولة من جانب واشنطن كي تتدخل في بلاده الواقعة في أميركا اللاتينية.
وتشهد فنزويلا منذ أسابيع صراعاً على السلطة بعد أن أعلن جوايدو نفسه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي رئيساً مؤقتاً للبلاد متحدياً الرئيس الحالي مادورو.
وقد اعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيساً انتقالياً شرعياً للبلاد، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، ودول أوروبية أخرى وطالبت هذه الدول جوايدو بإجراء انتخابات ديمقراطية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكدس مساعدات أميركية على الحدود الكولومبية الفنزويلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.