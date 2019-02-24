ماي تعد بإجراء تصويت على "بريكست" في مارس

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، إن البرلمان البريطاني لن يتمكن من التصويت على اتفاق بريكست الذي أبرمته مع بروكسل هذا الأسبوع، إلا أنها وعدت بأن يتم التصويت في 12 مارس.
وقالت للإعلام البريطاني وهي في طريقها إلى قمة أوروبية عربية في مصر "لن نتمكن من إجراء تصويت ذي معنى في البرلمان هذا الأسبوع. ولكننا سنضمن أن يحدث ذلك بحلول 12 مارس".
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