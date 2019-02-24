قبائل حجور تتصدى لأكبر زحف حوثي وسقوط عشرات القتلى

وكالات:

قالت مصادر ميدانية في محافظة حجة إن قبائل حجور تصدت لأكبر زحف لميليشيا الحوثي منذ بدء العدوان على المنطقة أواخر يناير الماضي.

الهجوم الحوثي كان مدعوماً بالدبابات والأطقم العسكرية في مواقع العرام بالجبهة الجنوبية.

وذكرت المصادر أن القبائل كسرت زحف ميليشيا الحوثي في جبهة جمانة جنوب كشر واضطرت

الميليشيات للتراجع إلى منطقة سوق الربوع على وقع ضربات أبناء المنطقة.

ونفذ أبناء مديرية كشر كميناً محكماً لميليشيا الحوثي في بني شوس جنوب كشر، وتم استهداف الميليشيا من جبل العرام الاستراتيجي، ومن الوليد والمعمر غرب بني شوس،

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ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف الميليشيا.

وتزامناً مع المعارك، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعاً للحوثيين في الواسط والجوه في العبيسة شرق كشر.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع الميليشيا في حصن موسى غرب مديرية كشر.

وتواصل ميليشيا الحوثي فرض حصاراً خانقاً على مديرية كشر منذ أواخر يناير الماضي وسط تفاقم الوضع الصحي والمعيشي في المديرية.