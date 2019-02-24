واشنطن: تهديد بوتين بنشر صواريخ جديدة ضد الغرب غير مقبول

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنشر صواريخ جديدة موجهة للعواصم الغربية، بـ"التبجح غير المقبول الذي يهدف إلى إحداث شرخ بين واشنطن وحلفائها".
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب" قال بومبيو في مقابلة إعلامية إن تصريحات بوتين ”تهديد فارغ، ومجرد محاولة من الرئيس الروسي لتحويل الانتباه بعيدًا عن انتهاكات موسكو للمعاهدة“، في إشارة إلى معاهدة الحد من الصواريخالنووية متوسطة المدى.
وأضاف الوزير الأمريكي: ”انتهك الروس المعاهدة، وحان وقت معرفة كيفية التحرك إلى الأمام وتقديم شيء يمكن للروس قبوله“.
واعتبر أن ”تبجحه - بوتين- يهدف إلى محاولة دق إسفين بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقتٍ الجميع فيه متّحدون“.
وهذا الشهر أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الصواريخالنووية متوسطة المدى، وقالت إن
وأكد رئيس حلف شمال الأطلسي ينز ستولتنبرغ عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، أن الحلف لن ينشر أي أسلحة نووية تطلق من البر؛ ردًا على الصواريخ الروسية.
وكان بوتين قد حذر الأسبوع الماضي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، من مغبة نشر أي صواريخ جديدة في أوروبا، بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخالنووية متوسطة المدى، التي أبرمت بين واشنطن وموسكو إبان الحرب الباردة.
وقال بوتين إن روسيا سترد بنشر أسلحة تستهدف ”مراكز صنع القرار“.
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