صحيفة لبنانية: فضيحة تمس حزب الله حول شبكة دعارة

كشفت صحيفة "المدن" الألكترونية اللبنانية عن فضيحة تمس سمعة حزب الله تتعلق بإنشاء وإدارة شبكة دعارة.
وقالت الصحيفة إن الشبكة متورط فيها مساعد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله وعقيد في الشرطة القضائية.
وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة الألكترونية أن الاثنين أقاما وكراً للدعارة قرب مقر "اللجنة الأمنية" في بعلبك.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه
الموقع الألكتروني، الخاص بحزب الكتائب، تحدث ايضاً عن أن حزب الله يدير شبكات دعاره للتجسس من خلال تجنيد فتيات للتسلل إلى شخصيات مهمة في الدولة وأجهزتها بهدف سحب معلومات منها. وبحسب الموقع فإن شخصيات مهمة وقعت ضحية الفتيات الجاسوسات.
وكما سبق لفريق التواصل بوزارة الخارجية الأميركية
وعلى مدى السنوات الماضية أدرجت الخزانة الأميركية شخصيات وكيانات تابعة لحزب الله على قائمة العقوبات التي تستهدف النشاطات التجارية للحزب، منها من هو متورط بتجارة المخدرات والاتجار بالبشر عن طريق التعاون مع منظمات إجرامية.
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