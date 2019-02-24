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يونكر: التاريخ المشترك بين أوروبا والعرب يمكن ان نستلهم منه التعاون الأكبر

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كتب محمود عبد المنعم

قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "إن التاريخ المشترك بين أوروبا والعرب يمكن أن نستلهم منه التعاون الأكبر، وأن يعتمد بعضنا على بعض من أجل أن نصبح شركاء نحو عالم أفضل".

 

وأضاف: علينا العمل من أجل تحقيق السلام، والاتحاد الأوروبي خصص مبلغا كبيرا لدولة فلسطين،

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وكذلك لصالح تحقيق الاستقرار في سوريا، ونحن نسعى لأن نكون شريكا لكم لفتح آفاق وإعطاء أمل للشباب في العالم العربي.

 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي من الشركاء الأساسيين مع الجامعة العربية ويتعين علينا بذل المزيد من الجهود

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من أجل التجارة والاستثمارات وتحقيق المزيد من فرص العمل، ونحن نركز حاليا على الاستثمارات بشكل مشترك، والتعاون في شتى المجالات خصوصا في توليد الطاقة الصديقة للبيئة، وكذلك التبادل الطلابي والعلمي والاكاديمي بين العرب وأوروبا، وعلى محاربة الهجرة غير الشرعية. وانطلقت مساء اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية، القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، بعنوان: "الاستثمار في الاستقرار".
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