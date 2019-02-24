يونكر: التاريخ المشترك بين أوروبا والعرب يمكن ان نستلهم منه التعاون الأكبر

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قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "إن التاريخ المشترك بين أوروبا والعرب يمكن أن نستلهم منه التعاون الأكبر، وأن يعتمد بعضنا على بعض من أجل أن نصبح شركاء نحو عالم أفضل".
وأضاف: علينا العمل من أجل تحقيق السلام، والاتحاد الأوروبي خصص مبلغا كبيرا لدولة فلسطين،
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي من الشركاء الأساسيين مع الجامعة العربية ويتعين علينا بذل المزيد من الجهود
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