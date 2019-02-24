- 1/2
- 2/2
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: إن اجتماعنا يشكل أهمية أكثر من أي وقت مضى ونحتاج إلى مزيد من الشراكة القوية في عالم اليوم، لحل المشاكل التي خلقت لدولنا لنحل هذه المشاكل ونكون أقرب لبعضنا.
وأضاف، رغم وجود اختلافات بين الدول المشاركةإلا أننا يمكن أن نتعاون سويا، من أجل مصلحة جميع الشعوب العربية والاوروبية، في ظل الاهتمامات والتحديات المشتركة والمساعي لتحقيق السلام والاستقرار والرفاه لدولنا.
وتابع توسك: "يجب تعزيز التجارة بين مختلف الدول العربية
وانطلقت مساء اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية، القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، بعنوان: "الاستثمار في الاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي: اجتماعنا يشكل أهمية أكثر من أي وقت مضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.