رئيس المجلس الأوروبي: اجتماعنا يشكل أهمية أكثر من أي وقت مضى

كتب محمود عبد المنعم

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: إن اجتماعنا يشكل أهمية أكثر من أي وقت مضى ونحتاج إلى مزيد من الشراكة القوية في عالم اليوم، لحل المشاكل التي خلقت لدولنا لنحل هذه المشاكل ونكون أقرب لبعضنا.

وأضاف، رغم وجود اختلافات بين الدول المشاركة

إلا أننا يمكن أن نتعاون سويا، من أجل مصلحة جميع الشعوب العربية والاوروبية، في ظل الاهتمامات والتحديات المشتركة والمساعي لتحقيق السلام والاستقرار والرفاه لدولنا.

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وتابع توسك: "يجب تعزيز التجارة بين مختلف الدول العربية

والاوروبية، والتعاون في محاربة الارهاب والعمل، من أجل حماية شعوبنا عبر العمل سويا بجهد مركز وليكن الشباب والشابات هم وكلاء التغيير، عبر خلق فرص للتعليم والعمل". الرئيس الروماني يؤكد أهمية التعاون المشترك والسماح بالتبادل التجاري.

وانطلقت مساء اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية، القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، بعنوان: "الاستثمار في الاستقرار".