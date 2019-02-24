خادم الحرمين يدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية، و"في القمة الأخيرة للدول العربية التي عقدت في جدة وسميت قمة القدس أعدنا التأكيد على مواقفنا الثابتة تجاه استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامةالدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية".
وأضاف، في كلمته بافتتاح القمة العربية الأوربية الأولى في شرم الشيخ، أن حل القضية الفلسطينية مهم للسلام والاستقرار ليس في المنطقة
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات بين العالم العربي والأوروبي بأبعادها المختلفة، متمنيا أن تسهم هذه القمة في تعزيز هذه العلاقات بمختلف المجالات. وانطلقت مساء اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ المصرية، القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها، بعنوان: "الاستثمار في الاستقرار".
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