الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بـ"الصدمة والحزن" لمقتل مدنيين في فنزويلا

وكالات:

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس،اليوم الأحد، إنه يشعر بـ"الصدمة والحزن" على مقتل مدنيين في فنزويلا، داعياً جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات.

وأصدر غوتيريس بياناً حول الوضع بعد يوم من محاولة المعارضة إدخال إمدادات إنسانية إلى البلاد

وتصدي قوات الأمن لها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وتحدثت تقارير عن مقتل شخصين بالقرب من الحدود مع البرازيل، وقال مسؤول الدفاع المدني الفنزويلي إن 285 شخصاً أصيبوا في مواجهات

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على جسور على طول حدود فنزويلا مع كولومبيا.

وقال غوتيريس إنه يشعر بـ"الصدمة والحزن لأن عدداً من المدنيين فقدوا حياتهم في أحداث أمس".

ودعا إلى الهدوء وحث "جميع الأطراف إلى خفض التوترات وبذل كل جهد لمنع المزيد من التصعيد".

كما طالب "بتجنب العنف بأي ثمن وعدم استخدام القوة المميتة تحت أي ظرف".