لافروف: واشنطن رفضت إجراء محادثات بشأن مسألة تسليح الفضاء

وكالات:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة رفضت بشكل مستمر التباحث بشأن مسألة تسليح الفضاء إلى جانب قضايا استراتيجية أخرى.

وقال لافروف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إنه اقترح خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إطلاق حوار

منظم بخصوص الاستقرار الاستراتيجي مشيرا إلى أن هذا الحوار سوف يتناول مسألة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ومعاهدة الحد من استخدام الأسلحة الاستراتيجية في الفضاء الخارجي حيث ترغب واشنطن في نشر أسلحتها على الرغم من العواقب المؤسفة لهذا الأمر.

كما وصف كبير الدبلوماسيين الروس مشروع المعاهدة الروسية - الصينية، الذي يهدف إلى عدم انتشار الأسلحة في الفضاء الخارجي بأنه وثيقة متينة ومعدة جيدا كما لاقت تأييد العديد من الدول، بما فيهم الدول الأوروبية إلا أن الولايات المتحدة لا تريد الالتزام بها، على حد قوله.

وأوضح قائلًا: "عندما أعلنت الولايات المتحدة عن خططها لنشر أسلحة في الفضاء الخارجي أصبح من الواضح سبب رفضها لدعم مشروع المعاهدة المقترح من جانب الصين وروسيا".