كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد شرطة سويدي يدعو إلى سحب الجنسية من الدواعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب قائد شرطة مدينة يوتبوري الكبرى إيرك نورد، بسحب الجنسية من مقاتلي داعش السويديين، ومنعهم من العودة إلى السويد، باستثناء أطفالهم.

واعتبر نورد أن السويد متساهلة مع الإرهابيين، حسب ما أوردت شكبة الكومبس، اليوم الأحد.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة يوتبوري بوستن، أن سحب الجنسية السويدية من الإرهابيين جزء من الحل، قائلاً: "هو أسهل وأرخص الحلول وأكثرها دقة من مقاضاتهم في محكمة سويدية".

واعتبر نورد أن شعور المقاتلين بإمكانية العودة إلى السويد، وما يحصلون عليه من الراحة والدعم هي أحد الأسباب التي جعلت السويد تملك أكبر نسبة من المقاتلين الذين سافروا للقتال مع داعش، مقارنةً بحجم السكان في البلاد.