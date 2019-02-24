بومبيو: تصريحات بوتين "تهديد" فارغ وتبجح

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنشر صواريخ جديدة ضد العواصم الغربية بـ "تبجح"، يهدف إلى إحداث شرخ بين واشنطن وحلفائها.

وحذر بوتين في الأسبوع الماضي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، من مغبة نشر صواريخ جديدة في أوروبا بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، التي أبرمت بين واشنطن وموسكو إبان الحرب الباردة.

وقال بوتين إن روسيا، سترد بنشر أسلحة تستهدف "مراكز صنع القرار".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، الأحد، قال بومبيو، إن "تصريحات بوتين تهديد فارغ، والرئيس الروسي يحاول تحويل الانتباه بعيداً عن انتهاكات موسكو للمعاهدة".

وأضاف "انتهك الروس المعاهدة.. وحان وقت معرفة كيفية التحرك إلى الأمام وتقديم شيء يمكن للروس قبوله".

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وأوضح أن "تبجحه يهدف إلى إقناع العالم ودق إسفين بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت الجميع فيه متحدون".

وأكد الوزير الأمريكي أن "الأوروبيين يدعمون قرارنا تماماً، وسنتحرك إلى الأمام معاً لضمان أمن الشعب الأمريكي".

وفي هذا الشهر أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، وقالت إن "روسيا انتهكت المعاهدة لسنوات عديدة بنشر نظام صاروخي جديد".

وأكد رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عدة مرات في الأسابيع الأخيرة أن الحلف لن ينشر أي أسلحة نووية تطلق من البر رداً على الصواريخ الروسية.