كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بينيت": ترامب ونتنياهو اتفقا على خطة لإقامة دولة فلسطينية فور الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس حزب "اليمين الجديد" الاسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على "خطة لإقامة دولة فلسطينية فور انتهاء الانتخابات"، حسب ما أورد موقع "i24 news" الإسرائيلي، اليوم الأحد.

ووفق أقوال بينيت، فإن الاثنين "نسقا إخفاء الخطة قبل الانتخابات، حتى لا تصعب وضع نتانياهو، ولكن بعد يوم أو يومين من الانتخابات، فإن خطة إقامة دولة فلسطينية ستطرح على 90٪ من الأراضي، بما في ذلك تقسيم القدس".