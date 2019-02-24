كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: تعليق عمل شركة أجنبية في ميناء بحري بعد احتجاجات عمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت الحكومة السودانية عمل الشركة الفلبينية التي رسى عليها عطاء تشغيل الميناء الجنوبي في بورتسودان في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، في الوقت الذىعلق فيه العاملون بالميناء الجنوبي والشمالي إضرابهم عن العمل وباشروا مهامهم، اليوم الأحد .

وقال المتحدث الرسمي باسم تجمع العاملين بالميناء الجنوبي، إن حاكم الولاية الجديد اللواء مصطفى محمد نور واللجنة الحكومية الخاصة بمعالجة الأزمة، زاروا مقر الميناء أمس وأبلغوا العمال بقرار الحكومة إيقاف عمل الشركة الفلبينية مدة شهر، لمراجعة العق معها، وإعلان القرار النهائي.

وأشار إلى أن العمال أكدوا للوفد الحكومي رفضهم التام لإدارة الميناء عبر شركة أجنبية أو خصخصته وذكر أنهم رفعوا الاضراب بسبب التطورات الجديدة.

وأضاف: "شرطنا الأول إلغاء العقد وإعادة الوضع لما هو عليه، ولن نقبل بأي شركة أجنبية".