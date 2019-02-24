كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: تعليق عمل شركة أجنبية في ميناء بحري بعد احتجاجات عمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار إلى أن العمال أكدوا للوفد الحكومي رفضهم التام لإدارة الميناء عبر شركة أجنبية أو خصخصته وذكر أنهم رفعوا الاضراب بسبب التطورات الجديدة.
وأضاف: "شرطنا الأول إلغاء العقد وإعادة الوضع لما هو عليه، ولن نقبل بأي شركة أجنبية".
ووقعت الحكومة السودانية عقداً قبل نحو أسبوعين مع شركة فلبينية لتشغيل الميناء الجنوبي في بورتسودان بـ 530 مليون يورو، تسلمت منها 410 ملايين يورو نقداً، على أن تُدفع بقية المبلغ على أقساط شهرية، وأثارت الخطوة غضب العاملين في الميناء، فنفذوا عدة إحتجاجات ودخلوا في إضراب كامل عن العمل لأكثر من أسبوع، إلى أن تضامن معهم عمال الميناء الشمالي يوم الخميس ودخلوا في إضراب عطل العمل بميناء بورتسودان الرئيسي.