كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 11 طفلاً أيزيدياً في "باجوز" من داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مدير مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين التابع لحكومة إقليم كردستان في دهوك، تحرير 11 طفلاً أيزيدياً من قبضة تنظيم داعش في منطقة "باجوز" السورية.

وقال حسين القائدي: "وصلتنا معلومات مؤكدة ووثيقة عن تحرير 11 طفلاً أيزيدياً في منطقة باغوز السورية، وهؤلاء الأطفال اختطفوا في 3 أغسطس 2014 في قضاء سنجار".

وتابع: "حسب المعلومات فإن تنظيم داعش الإرهابي قتل عائلات الأطفال، ودربهم في معسكراته، وغير أفكارهم ودينهم".

وأضاف أن "أولئك الأطفال موجودون الآن في البيت الأيزيدي في شمال سوريا، وسيرسلون إلى ذويهم بأسرع وقت".