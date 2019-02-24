كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يقود بلاده لمزيد من الخسائر والقروض (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الوكالة الاقتصادية "بلومبرج" أن معظم الإجراءات التي اتخذها رجب طيب أردوغان الرئيس التركي لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الاعتماد وغيرها هي إجراءات تجميلية فقط وستكون هناك حتما خسائر من القروض الهالكة.

ونشرت الوكالة تقريرا، الأحد، انتقدت فيه سياسات الرئيس التركي، والتي لجأت إلى تخفيض الفائدة على القروض المصرفية لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الائتمان قبيل الانتخابات البلدية المزمع انعقادها في 31 مارس المقبل.

وحذر التقرير من كون هذا الإجراء قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية وليس حلها.

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وبدأت إدارة أردوغان مؤخرا بتشجيع البنوك التابعة للحكومة على تقديم قروض رخيصة للشركات والأفراد الأتراك وإعطاء تسهيلات وحوافز لحاملي بطاقات الاعتماد إضافة إلى خفض الفائدة على القروض العقارية إلى أقل من مستوى السوق.

وحسب وسائل إعلام تركية، تأمل حكومة أردوغان في أن تجبر تلك الخطوة بقية المصارف التركية لأن تحذو حذو البنوك الرسمية رغم أن المصارف الخاصة قلصت بشكل كبير نشاطها الإقراضي في الفترة الأخيرة من أجل معالجة مشكلة الديون التي تعاني منها.