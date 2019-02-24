كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تحذر رعاياها في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت قنصلية الكويت في إسطنبول، اليوم الأحد، الرعايا الكويتيين في تركيا إلى توخي الحذر، وذلك على خلفية العاصفة الثلجية التي تشهدها غالبية المدن التركية.

ونقلت وكالة "كونا" للأنباء عن القنصل الكويتي في إسطنبول، محمد المحمد، دعوته الكويتين في تركيا إلى التأكد من سلامة الطرق قبل التنقل بين المدن.

كما دعا الكويتيين إلى الاتصال بخطوط الطيران ووكالات الأسفار للتأكد من عدم إلغاء رحلاتهم.

وقد اجتاحت عاصفة ثلجية، بدأت مساء أمس السبت، مدينة إسطنبول ما أدى إلى صعوبة التنقل في شوارع المدينة.