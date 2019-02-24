النيران تشتغل في حافلة للنقل العمومي في العاصمة الرباط -فيديو

اندلعت النيران، مساء اليوم الأحد، في حافلة للنقل العمومي في العاصمة الرباط.
وحسب ما عاين “اليوم 24” اشتعلت النيران في مؤخرة الحافلة على مستوى المحرك، قبل أن يتدخل سائقها الذي قام بإخماد النيران.
وتصاعد الدخان من الحافلة التي لم يكن بداخلها ركاب، ولولا الألطاف الإلاهية لتحول الحادث إلى كارثة.
وحضرت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية، وتم إطفاء النيران.
وأعادت الواقعة إلى الأذهان اشتعال النيران في حافلة “نقل المدينة” في الدار البيضاء، حيث احترق “الطوبيس” عن آخره.
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