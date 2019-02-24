نسرين الراضي تلعن اعتزالها الـ”سيتكومات”

أعلنت الممثلة، نسرين الراضي، أنها لن تعيد تجربة المشاركة في الـ”سيتكومات” مرة أخرى، لأنها لا تنسابها كممثلة، مبرزة اقتناعها بهذا القرار.
نسرين الراضي، التي حلت ضيفة على برنامج “المواجهة” مع بلال مرميد، في حلقة بثت، أول أمس الجمعة، على قناة “ميدي 1 تي في”، تحدثت عن تجربتها في سيتكوم “دور بيها يا الشيباني”، وقالت: “جربت ومندمتش، لكن اكتشفت أنني لست ممثلة سيتكومات”.
وعبرت الراضي عن اقتناعها التام بتجنب المشاركة في الـ”سيتكوم” من جديد، موضحة أن مشاركتها الوحيدة، كانت باقتراح من المخرجة زكية الطاهري، التي شاركت معها في فيلم تلفزي، من قبل.
وتعتبر نسرين الراضي من الفنانات المغربيات، خريجات المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي في الرباط، تعرف عليها الجمهور الواسع في سلسلة زينة الحياة الرمضانية، ولديها أدوار سينمائية مميزة، ومسرحيات عديدة.
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