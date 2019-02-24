أردوغان لابن سلمان: “إن كنت واثقا من نفسك تكلم عوضا عن استعمال النفط والأموال للتغطية على الجريمة”

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصابع الاتهام، من جديد، إلى ولي العهد السعودي، محمد ابن سلمان، بخصوص مسؤوليته في جريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في شهر أكتوبر الماضي، في إسطمبول.

ووجه أردوغان، مساء أمس السبت، في حوار تلفزي، كلامه إلى ابن سلمان، وقال: “إذا كنت واثقا من نفسك، فلتخرج إلى العلن، وتكلم، عوضا عن استعمال النفط، والأموال للتغطية على الجريمة”، ملمحا إلى مرتكبي جريمة قتل خاشقجي بالقول إن من أعطى الأوامر لتنفيذ جريمة اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطمبول “معروف”، وتساءل: “إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم فمن يعلم؟”.

وأكد أردوغان أن بلاده لن تتوقف عن متابعة موضوع اغتيال الصحافي السعودي، لأن الجريمة ارتكبت على الأراضي التركية، وشدد على أنه لا يمكن التغطية على الجريمة، التي أثارت تنديدا دوليا واسعا، وعرّضت المملكة لضغوط شديدة، وقال إن “الوثائق والأدلة التي نملكها تثبت ذلك”.

وكان أردوغان، ومسؤولون أتراك كبار أكدوا، من قبل، أن الأمر بتصفية خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قد صدر من أعلى المستويات في السلطات السعودية.

وطلبت أنقرة مرارا الرياض بتسليمها الأشخاص، الذين ارتكبوا الجريمة لمحاكمتهم على الأراضي التركية، لكن السلطات السعودية ردت عليها بالرفض.