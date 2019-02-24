بعد قتل شابة رميا بالحجارة.. عصابة ترشق سيارة سائق وتدخله في غيبوبة

عمدت عصابات الطرق، المختصة في الرشق بالحجارة، ليلة أمس السبت، إلى رشق سيارة في الطريق الرابطة بين أزيلال، وبني ملال، ما تسبب في إصابة السائق على مستوى الرأس، أدخلته في غيبوبة، وتم نقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي في أزيلال لتلقي العلاج.

وأوضح مصدر “اليوم24” أن السائق فوجئ بمجهولين يرشقون سيارته، ما تسبب في إصابته، وكاد أن يؤدي الحادث إلى انقلاب سيارته.

وتقدم الضحية بشكاية مرفوقة بشهادة طبية على الفور لمصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا من أجل فك لغز هذه الحادثة، واعتقال المعتدين.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثا مشابها وقع، أول أمس الجمعة، إذ لقيت شابة مصرعها متأثرة بجروح خطيرة، بعدما رشقها مجهول بحجر اخترق نافذة سيارتها، التي كانت تسوقها في الطريق السيار على مستوى عين شكاك في فاس.