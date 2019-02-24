الداودي يطمئن: لا قرار لرفع دعم الدولة عن “البوطة”

خرج لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدوى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحامة، لإرسال إشارات مطمئنة حول رفع الدعم العمومي عن الغاز.

الداودي، قال اليوم الأحد “عودة لموضوع رفع الدعم عن الغاز، ونظراً لما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع، وحتى يطمئن المواطن المغربي، وإيماناً مني بضرورة توضيح كل صغيرة وكبيرة للمواطنين، أؤكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه، بل أن الأمر غير مطروح نهائيا”.

القرار الذي كانت تؤجله الحكومة إلى حين المصادقة على مشروع قانون الشجل الاجتماعي الموحد، والذي صادق عليه بالفعل قبل أسابيع قليلة، عاد الداودي للتأكيد على أن رفع الدعم عن “البوطة” لن يطبق إلا بعد ضمان عدم مساسه بالقدرة الشرائية لبعض الفئات الاجتماعية حيث قال إنه”مستقبلا لن يتم اتخاذ هذا القرار إلا بعد ضمان عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وخصوصا الطبقة المتوسطة والفقيرة، من خلال السجل الاجتماعي الموحد، وعليه، لا يوجد حاليا أي قرار برفع الدعم عن الغاز.