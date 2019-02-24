هدف بركان يستفز الرجاويين..شهب وفوضى وتعزيزات أمنية مشدد تفاديا للشغب-فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

كاد أن يتسبب الهدف الثاني لفريق نهضة بركان، قبل قليل، في اندلاع أحداث شغب بالمدرجات المشوفة لملعب الأمير مولاي عبد الله، والتي تستضيف جماهير الرجاء، في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

هدف لابا كودجو في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، جر سخطاً كبيراً لجماهير الرجاوية الحاضرة في ملعب الأمير مولاي عبد الله، والتي ردت بإشعال الشهب، في حين اختارت فئة تجاوز الحاجز الأمني ومحاولة الوصول إلى أرضية الملعب.

الأمن الحاضر بالملعب تدخل لتهدئة المدرجات وفرض حاجزا أمنيا مكثفاً، تفادياً لاندلاع أي مناوشات أو أحداث لا رياضية قد تفسد العرس الكروي القاري.

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وعاشت مدرجات مركب الأمير مولاي عبد الله، توثراً كبيرا منذ بداية المباراة، بسبب عدم رضاهم على أداء المجموعة بكأس الكنفدرلية الإفريقية لكرة القدم، حيث حصد رفاق عبد الإله الحافيظي نقطتين فقط، بتعادل أمام حسنية أكادير، ثم أوتوهو الكونغولي.