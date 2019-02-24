جديد "هواوي": "ميت x" القابل للطيّ... مزيجٌ بين الأناقة والتقنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت العملاقة الصينية لتكنولوجيا الاتصالات، "هواوي"، اليوم الأحد، النقاب عن هاتفها المحمول الجديد “ميت “x القابل للطي، الذي يمزج بين الأناقة والتقنية.

والميزة الجديدة في هذا الهاتف الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، أنه عندما يطوى يصبح هاتفا ذكيا ضخما بشاشة مقاسها 6.6 بوصة، وعندما يفتح يتحول إلى جهاز لوحي نحيف بشاشة مقاسها 8 بوصات، وهذا التصميم متعدد المقاسات يحدث قفزة في كل من الإنتاجية والتجارب الترفيهية على جهاز نقال، ما يعكس الروح الابتكارية للشركة.

يعكس الهاتف الروح الابتكارية للشركة (أ ب) يعكس الهاتف الروح الابتكارية للشركة (أ ب)

ويجمع الجهاز الجديد بين مزايا الجهاز اللوحي (التابلت) وسهولة استخدام الهاتف الذكي صغير الحجم، بحسب ما أوضحت الشركة التي ذكرت أنه عندما تُفتح طيتا الجهاز، تكبر شاشة العرض إلى 8 بوصات مع وجود مقبض صغير في الخلف للمساعدة في حمل الجهاز بيد واحدة لكي يكون استخدامه أكثر سهولة.

وتقول الشركة إن الهاتف الذكي الجديد، مزودٌ بزر تشغيل مدمج يعمل ببصمة الإصبع ما يتيح للمستخدمين تشغيل الجهاز بلمسة واحدة ما يوفر تجربة آمنة ومريحة، كما أنه مزود برقاقة بالنوج 5000 التي تمثل أول رقاقة مودم مصنعة بتقنية من رتبة 7 نانومتر تدعم شبكات الجيل الخامس. وتمتاز الرقاقة الجديدة بسرعة تنزيل عالية جدا تصل إلى 4.6 غيغابت في الثانية.

Advertisements

(أ ب) (أ ب)

أما في ما يخصّ البطارية فقد أوضحت الشركة أن للهاتف بطارية ضخمة بسعة 4500 ميللي أمبير، مُصممة خصيصا للهاتف الذي لا تتجاوز سماكته 5.4 ميليمترات، وهي تدعم تقنية توفير الطاقة الذكية من هواوي، ما يفي بالطلب على زيادة أداء البطارية في عصر الجيل الخامس.

(أ ب) (أ ب)

وتسمحُ تقنية الشحن السريع، شحنَ الهاتف بسرعة عالية تصل إلى 85% من سعة البطارية خلال 30 دقيقة، ما يوفر وقت المستخدمين في الحياة العصرية السريعة.

وسيدأ إنتاج الهاتف الجديد بهدف التسويق، في منتصف العام الحالي، وسيلغ سعره نحو 2300 يورو، أي ما يقارب 2600 دولار أميركي.

وسيُصبح مُتاحًا للزبائن في منتصف العام الجاري.