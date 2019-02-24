انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: مرشح حزب أردوغان يفوز برئاسة البرلمان التركي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 09:47 مساءً - فاز مصطفى شنطوب، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة البرلمان التركي، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب، بدعم من أعضاء الحركة القومية.

جاء ذلك في جولة التصويت الثالثة التي أقيمت في الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الأحد.

وبهذا الخصوص هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان، النائب في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مصطفى شنطوب، بانتخابه رئيساً للبرلمان، معبراً عن شكره لرئيس الحركة القومية دولت بهتشلي.

ويأتي انتخاب شنطوب عقب استقالة "بن علي يلدريم" من رئاسة البرلمان لخوض الانتخابات المحلية نهاية مارس 2019، مرشحاً لرئاسة بلدية إسطنبول عن الحزب الحاكم.

وقال المركز الإعلامي للرئاسة التركية، في بيان اليوم الأحد، إن أردوغان اتصل بشنطوب وهنأه بمناسبة انتخابه لرئاسة البرلمان، متمنياً له التوفيق خلال فترة عمله.

وفي بيان منفصل، قال المركز، إن الرئيس أردوغان أعرب في مكالمة هاتفية عن شكره لرئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي، حيال الدعم الذي قدموه لـ"شنطوب".

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وقال أردوغان إن انتخاب شنطوب رئيساً للبرلمان تم بفضل "تحالف الشعب" (القائم بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية").

وحقق شنطوب الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة بحصوله على 336 صوتاً من أصل 542 صوتاً، في حين حصل النائب عن حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) أنغين ألطاي، على 124 صوتاً، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي سربيل كمال باي بكغوزغو، على 46 صوتاً، والنائب عن حزب "إيي" إمام حسين فيليز، على 33 صوتاً.

واعتُبرت 3 أصوات خلال الجولة الثالثة باطلة.

وكان المرشحون قد فشلوا في وقت سابق اليوم (الأحد) في تحقيق العدد اللازم من الأصوات للفور برئاسة البرلمان التركي خلال الجولتين الأولى والثانية.

وللفوز برئاسة البرلمان يتعين على المرشح نيل ثلثي الأصوات، أي 400 صوت في الجولتين الأولى أو الثانية، أما في الجولة الثالثة فيكفي الحصول على الأغلبية المطلقة أي 301 صوت، وفي حال تعذر ذلك يتنافس المرشحان الأعلى صوتاً في جولة رابعة يفوز بها الحائز على أكبر قدر من الأصوات.