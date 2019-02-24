شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لرئيس وزراء السودان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أدى الدكتور محمد طاهر إيلا، اليوم، القسم، بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في السودان، وذلك أمام الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال "إيلا" في تصريح صحفي: "إن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون كافة الأطراف، وتضافر الجهود بما يلبي طموحات أهل السودان، وتجاوز التحديات الاقتصادية". متعهدًا بانتهاج سياسات تتكامل فيها الأدوار، تعزيزًا للعدالة ومكافحة للفساد وتوظيف الشباب عبر إيجاد فرص العمل المناسبة، بما يوفر الحياة الكريمة لهم ولكل أبناء السودان.