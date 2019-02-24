شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لرئيس وزراء السودان الجديد والان نبدء بالتفاصيل
وقال "إيلا" في تصريح صحفي: "إن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون كافة الأطراف، وتضافر الجهود بما يلبي طموحات أهل السودان، وتجاوز التحديات الاقتصادية". متعهدًا بانتهاج سياسات تتكامل فيها الأدوار، تعزيزًا للعدالة ومكافحة للفساد وتوظيف الشباب عبر إيجاد فرص العمل المناسبة، بما يوفر الحياة الكريمة لهم ولكل أبناء السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح لرئيس وزراء السودان الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.