شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة خطف طائرة ومقتل الخاطف في بنغلادش والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤولون إنّ المشتبه به شاب بنغلادشي، عندما اقتحمت القوات الخاصة الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800، بعد هبوطها بسلام في مطار شيتاغونغ.
وأكّدوا أنّ جميع المسافرين (134 راكباً) وأفراد الطاقم (14 شخصاً) الذين كانوا على متن الرحلة "بي جي 147" تمّ إنقاذهم من دون أن يلحق بهم أيّ أذى.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الجنرال مطيع الرحمن للصحافيين أن الخاطف أصيب برصاص قوات الأمن وتوفي بعد اعتقاله بقليل. وتابع: "علمنا لاحقاً أنه توفّي... وعثرنا معه على مسدّس فقط".
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