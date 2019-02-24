شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة خطف طائرة ومقتل الخاطف في بنغلادش والان نبدء بالتفاصيل

اقتحمت قوة كوماندوز بنغلادشية طائرة ركاب في جنوب شرق البلاد، اليوم الأحد، وقتلت مسلّحاً يشتبه بأنّه حاول خطف الطائرة التي كانت متوجهة من دكّا إلى دبي، بحسب مسؤول في الجيش.

وقال مسؤولون إنّ المشتبه به شاب بنغلادشي، عندما اقتحمت القوات الخاصة الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800، بعد هبوطها بسلام في مطار شيتاغونغ.

وأكّدوا أنّ جميع المسافرين (134 راكباً) وأفراد الطاقم (14 شخصاً) الذين كانوا على متن الرحلة "بي جي 147" تمّ إنقاذهم من دون أن يلحق بهم أيّ أذى.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الجنرال مطيع الرحمن للصحافيين أن الخاطف أصيب برصاص قوات الأمن وتوفي بعد اعتقاله بقليل. وتابع: "علمنا لاحقاً أنه توفّي... وعثرنا معه على مسدّس فقط".