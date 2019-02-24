الملك سلمان يلتقي رئيسي وزراء بريطانيا وهولندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

كما التقى العاهل السعودي رئيس وزراء هولندا مارك روتي، على هامش مشاركتهما في أعمال القمة العربية الأوروبية.





وتم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة التي تنظم لأول مرة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة كبيرة.

وقال العاهل السعودي، في كلمته، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تتحمل مسؤولية الأوضاع القائمة في اليمن.

وأكد أن السعودية تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.

كما شدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية، وحمل المليشيات الحوثية الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي.

وكشف العاهل السعودي عن الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل نجاح مشاورات السويد، مؤكدا أن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم لمليشيا الحوثي، يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي.