واشنطن: تهديد بوتين بنشر صواريخ جديدة ضد الغرب"تبجح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة ضدّ العواصم الغربية بأنّه "تبجح" يهدف إلى إحداث شرخ بين واشنطن وحلفائها.

وكان بوتين حذّر الأسبوع الماضي نظيره الأمريكي دونالد ترامب من مغبّة نشر أي صواريخ جديدة في أوروبا بعد انهيار معاهدة الحدّ من الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي أبرمت بين واشنطن وموسكو إبّان الحرب الباردة.



وقال بوتين إنّ روسيا ستردّ بنشر أسلحة تستهدف "مراكز صنع القرار".

وقال بومبيو، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، إنّ تصريحات بوتين هي تهديد فارغ يحاول من خلاله تحويل الانتباه بعيداً عن انتهاكات موسكو للمعاهدة.

وأضاف: "لقد انتهك الروس المعاهدة، وحان وقت معرفة كيفية التحرك إلى الأمام وتقديم شيء يمكن للروس قبوله".

وأوضح أنّ "تبجّحه (بوتين) يهدف إلى محاولة إقناع العالم لإحداث شرخ بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت الجميع فيه متّحدون".

وأكّد بومبيو أنّ "الأوروبيين يدعمون قرارنا تماماً، وسنتحرك إلى الأمام معاً لضمان أمن الشعب الأمريكي".

وهذا الشهر أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحدّ من الصواريخ النووية متوسطة المدى، وقالت إنّ روسيا انتهكت المعاهدة لسنوات عديدة من خلال نشر نظام صاروخي جديد، الأمر الذي تنكره موسكو.

وأكّد رئيس حلف شمال الأطلسي ينز ستولتنبرغ عدة مرات في الأسابيع الأخيرة أنّ الحلف لن ينشر أي أسلحة نووية تطلق من البرّ ردّاً على الصواريخ الروسية.