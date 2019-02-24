جوتيريس عن مقتل مدنيين فنزويليين: نشعر بـ "الصدمة والحزن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأحد، إنه يشعر بـ "الصدمة والحزن" على مقتل مدنيين في فنزويلا، داعيا جميع الأطراف إلى الهدوء وتخفيف التوترات.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، "بتجنب العنف بأي ثمن وعدم استخدام القوة المميتة تحت أي ظرف".

وجاء بيان جوتيريس بعد يوم من محاولة المعارضة إدخال إمدادات إنسانية إلى البلاد وتصدي قوات الأمن لها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وتحدثت تقارير عن مقتل شخصين بالقرب من الحدود مع البرازيل، وقال مسؤول الدفاع المدني الفنزويلي إن 285 شخصا أصيبوا في مواجهات على جسور على طول حدود فنزويلا مع كولومبيا.

ويرفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السماح بدخول شحنات الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات، فيما تعهد خوان جوايدو زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، بإدخال مئات الأطنان من المساعدات في 23 فبراير/شباط.

وبأوامر من مادورو، عزز الجيش الفنزويلي أمن الحدود وأغلق جسراً حدودياً مهماً لمنع المساعدات من دخول البلاد، من كوكوتا في كولومبيا التي تكدست فيها أطنان المساعدات.