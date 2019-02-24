الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا ورئيس وزراء هولندا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية اليوم دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر من الجانب البريطاني مدير مكتب رئيسة الوزراء قافن بارول، ونائب مستشار الأمن القومي كريستين تيرنر، وسكرتير المكتب الخاص بول هاريسون، والمتحدث الرسمي جيمس سلاك.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين دولة رئيس وزراء هولندا مارك روتيه.

وتم خلال اللقاء، بحث فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الهولندي، مستشار دولة رئيس الوزراء دافيد دي ويل، ومدير إدارة الشرق الأوسط جوفري فون، ومسؤول السياسات بإدارة الشرق الاوسط لاوغنز فان، والمتحدث الرسمي لدولة رئيس الوزراء يوزجا فان.