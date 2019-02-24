شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المعارك في محافظة تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

تجددَت الاشتباكاتُ العنيفة في جبهةِ البرحِ ورِسْيِانَ غربَ محافظةِ تعز بين ميليشياتِ الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وقوات من ألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني.

وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع «سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية، إنَّ الاشتباكاتِ دارت في مناطقَ وقرى غرب وادي رسيان ومثلث البرح والتباب المحيطة به، صاحبها قصف مكثف شنته قوات الجيش اليمني، استهدفت خلاله مواقع وتجمعات وتحركات عناصر الميليشيا الإرهابية في المنطقة.