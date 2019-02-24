شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: بدء أول قمّة بين الجامعة العربية والاتّحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (شرم الشيخ)

اجتمع قادة دول الجامعة العربية والاتّحاد الأوروبي، اليوم (الأحد) في مدينة شرم الشيخ بشرق مصر، لتعزيز التعاون بين دولهم.

واطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة التي تستمر يومين، في حضور أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس حكومة من الجانبين، توافدوا تباعاً.

واعتبر السيسي في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه القمة الأولى من نوعها، ومستوى الحضور الرفيع فيها، هو خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين، العربية والأوروبية، يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما.