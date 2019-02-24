شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل المشتبه بمحاولته خطف طائرة بنغلاديش المتوجهة إلى دبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (شيتاغونغ)

اقتحمت قوة كوماندوس بنغلاديشية طائرة ركاب في جنوب شرق البلاد، اليوم (الأحد)، وقتلت مسلحاً يشتبه بأنّه حاول خطف الطائرة التي كانت متوجهة من العاصمة دكّا إلى دبي، بحسب مسؤول في الجيش.

وقتل المشتبه به الذي قال مسؤولون إنّه شاب بنغلادشي (25 عاماً)، عندما اقتحمت القوات الخاصة الطائرة بعد هبوطها بسلام في مطار محافظة تشيتاغونغ ببنغلاديش.