شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك إسرائيلي للمياه اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم (الأحد) أن زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 100 متر لمدة 10 دقائق.

وأشار البيان إلى أنه «تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».